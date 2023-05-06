Безобидные симптомы девушки стали предвестником опасного заболевания

Синяки, которыми внезапно покрылось тело 21-летней британки Эмили Лэнд, оказались симптомом смертельного заболевания. О борьбе девушки с тяжелой болезнью рассказало издание Daily Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

После анализа крови у девушки диагностировали острый лейкоз. Уже через три дня Эмили прошла первую процедуру химиотерапии, и после четырех таких процедур в июле 2022 года вышла в ремиссию. Когда спустя два месяца лейкоз вернулся, врачи пришли к выводу, что необходима трансплантация костного мозга.

Подходящего донора нашли в Нидерландах через три месяца. По словам Эмили, восстановление после операции давалось ей тяжело. "Не иметь возможности даже встать или принять душ, не начав задыхаться и не нуждаясь в помощи, было печально", - вспоминает она.

Девушка утверждает, что известие о возвращении рака потрясло ее сильнее, чем первый диагноз. "Я не знала, чего ждать от трансплантации, все казалось нереальным. Сейчас рак ушел, я хожу к психотерапевту, чтобы пережить полученную травму", - призналась она.

