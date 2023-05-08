https://news.day.az/medicine/1562020.html Сохраняется риск появления новых штаммов COVID
Сохраняется риск появления новых штаммов COVID
"На прошлой неделе от COVID-19 во всем мире каждые 3 минуты умирал один человек".
Как сообщает Day.Az, что об этом глава ВОЗ Т.А. Гебрейесус заявил в ходе обсуждения текущей ситуации с пандемией коронавируса на 15-м заседании Комитета по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Гебрейесус сказал: "Вирус все еще с нами, и остается риск появления новых штаммов, которые могут привести к увеличению числа случаев заражения и смертности", - отметил глава ВОЗ.
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