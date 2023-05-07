Врач назвал лучшие упражнения для ног

Доктор физиотерапии Дэниел Джордано назвал лучшие упражнения для ног. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова приводит Forbes Health.

Первыми врач выделил приседания, в том числе на одной ноге, и выпады, которые позволяют укрепить сразу несколько групп мышц. Далее он назвал становую тягу и шаги наверх. Джордано отметил, что улучшить баланс, устойчивость и общую силу ног. Также специалист включил в список прыжки на возвышенность, болгарские сплит-приседания, подъем на носки, а также ягодичный мост.

Джордано объяснил, что начинать надо с упражнений с собственным весом, после чего постепенно включать в работу утяжелители. "Вы должны тренировать ноги по крайней мере два-три раза в неделю с одним днем ​​отдыха между занятиями", - добавил он.