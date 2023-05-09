Сомнолог рассказала как бороться с ночными кошмарами

Изложение содержания кошмаров на бумаге поможет установить триггеры, которые их вызывают, считает сомнолог Мэриэнн Тейлор. Этот и другие способы избавиться от плохих снов она назвала в беседе с британским изданием Metro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

Специалистка предупредила, что не существует простого метода, который навсегда избавит человека от ночных кошмаров. Однако все же есть действенные способы борьбы с ними. Так, по словам Тейлор, изложение содержания снов на бумаге поможет понять, какие пережитые в течение дня эмоции и события спровоцировали их. Она посоветовала записывать сразу после пробуждения все запомнившиеся детали кошмара, чтобы потом сопоставить их с событиями в реальной жизни.

Эксперт по сну также рекомендовала по вечерам заниматься чем-то спокойным - принимать ванну, делать дыхательные упражнения или читать книгу. Тем, кто часто мучается от кошмаров, по мнению Тейлор, следует воздерживаться от просмотра тревожных новостей, неприятных разговоров, употребления кофеина и алкоголя перед сном. "Убедитесь, что ваша спальня располагает к спокойному и мирному сну - комфортная температура, темнота и тишина", - дала совет специалистка.