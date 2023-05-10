Ученые создали прибор для выявления признаков COVID-19 в выдохе

Новый анализатор выдоха позволит определять заражение COVID-19 с высокой точностью. Об этом сообщает Колорадский университет в Боулдере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С каждым выдохом люди выбрасывают более 1000 различных биологических молекул, которые становятся доступны для химического анализа. Они несут информацию о процессах внутри тела, и потому на протяжении многих лет ученые пытались использовать собак и крыс для диагностики различных заболеваний у людей. Однако если вещество способно почувствовать животное, его можно распознать и с помощью газоанализатора.

Теперь инженеры создали лазерный анализатор выдыхаемого воздуха, адаптированный для выявления признаков заражения COVID-19. В ходе испытаний авторы брали образцы дыхания у 170 студентов в период с мая 2021 года по январь 2022 года, каждый из которых прошел ПЦР-тест на ковид. Выяснилось, что результат ПЦР-теста и газоанализатора совпадает в 85% случаев, при том что анализ дыхания проводится в реальном времени. В отличие от взятия мазка из носа, этот метод неинвазивен и не требует воздержания от еды перед процедурой.

Единственным минусом этого прибора являются размеры - его можно сравнить с большим массивным столом, поскольку внутри него заключена система лазеров и зеркал. Однако в перспективе авторы надеются уменьшить его размеры до чипа, что сделает возможным непрерывную диагностику здоровья в реальном времени с помощью носимого устройства. Потенциально так можно будет выявлять не только COVID-19, но и рак и другие опасные заболевания.