Ученые назвали лучшее лекарство от дневной сонливости, вызванной храпом

Ученые из Университета Макмастера выяснили, что препарат солриамфетол является наиболее эффективным средством для лечения чрезмерной дневной сонливости у людей с синдромом обструктивного апноэ во сне. Исследование опубликовано в журнале Annals of Internal Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Около миллиарда человек по всему миру страдают об обструктивного апноэ во сне - остановок дыхания из-за смыкания дыхательных путей. Стандартное лечение обструктивного апноэ во сне - СИПАП-аппарат, создающий положительное давление в дыхательных путях. Аппарат представляет собой маску, через которую сжатый воздух поступает в дыхательные пути во время сна. Предыдущие исследования показали, что СИПАП эффективен в лечении апноэ, но несмотря на его применение, многие пациенты продолжают испытывать дневную сонливость.

В новом исследовании ученые провели обзор 14 клинических испытаний препаратов против усталости с участием 3085 человек. Ученые выяснили, что солриамфетол, вероятно, является лучшим лекарством от дневной сонливости при апноэ. Также были эффективны препараты армодафинил-модафинил и питолизант.

Солриамфетол также может повышать артериальное давление, что особенно опасно для людей с обструктивным апноэ во сне, поскольку апноэ повышает риск проблем с сердечно-сосудистой системой.