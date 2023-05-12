Отсутствие зубов может повысить риск смерти при диабете

Ученые из Университета Буффало выяснили, что способность нормально пережевывать пищу связана с лучшим контролем уровня сахара в крови у пациентов с диабетом 2-го типа. Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые проанализировали данные 94 пациентов с сахарным диабетом 2го типа, которые наблюдались в больнице Стамбула. Пациенты были разделены на две группы: в первую группу вошли те, у которых была хорошая окклюзионная функция - достаточное количество зубов, расположенных правильно и соприкасающихся таким образом, чтобы человек мог хорошо пережевывать пищу. Средний уровень сахара в крови этой группы был 7,48 ммоль/л.

Вторая группа не могла хорошо жевать, если вообще могла, потому что у них отсутствовали некоторые или все эти зубы; их уровень глюкозы в крови был почти на 2% выше и составил 9,42 ммоль/л. Ученые отметили, что повышение уровня сахара крови всего на 1% связано с увеличением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 40% среди людей с диабетом.

Значительное улучшение в случае одного пациента, описанное в исследовании 2020 года, иллюстрирует потенциальную пользу улучшения окклюзионной функции с помощью зубных имплантатов. В этом исследовании у пациентки жевательная функция была серьезно нарушена из-за отсутствия зубов, уровень сахара в крови составил 9,1 ммоль/л. Через четыре месяца после установки несъемных протезов уровень глюкозы снизился до 7,8 ммоль/л, а через 18 месяцев - до 6,2 ммоль/л.