Врач-онколог просит не игнорировать ранний симптом рака

Заподозрить раковую опухоль в организме можно, вовремя обратив внимание на дискомфорт в области горла и ротовой полости. Об этом в своем Telegram-канале рассказал хирург и онколог Иван Карасев, передает Day.Az со ссылкой на RG.Ru.

"Если преследует постоянное чувство, будто что-то застряло в горле, это можно назвать настораживающим признаком", - отметил врач.

Кроме того, требуют обращения к врачу ноющая боль во рту, горле или кровотечение, не проходящие более двух недель, а также постоянные отек шеи или припухлость щеки, языка, подозрительно выглядящие пятна на языке, изменение голоса.

"Не начинайте паниковать раньше времени. Если у вас присутствуют один или несколько вышеуказанных признаков - обратитесь к врачу за диагностикой организма", - пишет Иван Карасев.

Врач напомнил, что не стоит игнорировать такую распространенную патологию ЖКТ, как полипы. Как правило, их находят во время выполнения колоноскопии. Главная опасность полипов заключается в прогрессировании болезни и трансформации в опухоль, отметил онколог.

При этом важно соблюдать диету - полип с большой вероятностью вырастет снова, если налегать на молочные и дрожжевые продукты, рафинированные масла, сахар.

"Никто не говорит, что надо отказаться от этих продуктов совсем, но ограничить количество определенно стоит", - подчеркнул врач.

Кроме того, для поддержания здоровья организма важно контролировать инсулинорезистентность, заключил специалист.