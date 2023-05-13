Отсутствие речи у детей является симптомом серьезных нарушений

Отсутствие речи у детей старше двух лет может указывать на ментальные нарушения. О тревожных симптомах предупредила основательница благотворительного фонда "Жизнь в радость" Марина Волкова, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По словам эксперта, больной ребенок может родиться в любой семье и наиболее тяжелые заболевания врачи выявляют на этапе беременности или при родах. Однако некоторые нарушения, такие как расстройство аутистического спектра, а также задержку психомоторного или психоречевого развития диагностировать труднее, что, по словам Волковой, приводит к более позднему началу лечения и ухудшению состояния ребенка.

Для своевременного выявления заболеваний Волкова посоветовала родителям быть внимательными к развитию младенца и при появлении тревожных признаков незамедлительно обращаться к неврологу. "Если годовалый ребенок не откликается на имя, отсутствует зрительный контакт и указательный жест, либо нет речи до двух лет - это первые признаки ментальных проблем со здоровьем", - указала симптомы эксперт.