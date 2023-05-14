В США раскрыли различия в эволюции коронавируса в тропиках и умеренных широтах

Биоинформатики из США проанализировали свыше 12 млн геномов различных вариаций коронавируса и обнаружили, что характер эволюции возбудителя COVID-19 заметным образом различался в тропических и умеренных регионах Земли. Это свидетельствует о том, что сезонность инфекции является продуктом генетической эволюции вируса, сообщила пресс-служба университета Иллинойса (UIUC), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы обнаружили, что многие гаплотипы коронавируса (родственные друг другу вариации SARS-CoV-2 - прим. ТАСС) присутствуют в обособленных по широтам регионах мира. Это говорит о том, что сезонный характер коронавирусной инфекции является генетически закодированным. Этим свойством вируса можно пользоваться при создании вакцин", - заявил научный сотрудник UIUC Тре Томашевски, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученых давно интересует, как возникли те штаммы коронавируса, которые вызвали предыдущие волны пандемии. Вариации SARS-CoV-2 отличаются по устройству генома от их предположительных предшественников на большое число мутаций, причины чего исследователям не были до конца ясны. Также у ученых остаются вопросы о том, почему некоторые мутации закрепляются в геноме возбудителя COVID-19, а другие быстро исчезают из него.

Томашевски и его коллеги выяснили, что сложный характер эволюции коронавируса в значительной степени обусловлен тем, что характер накопления мутаций в его геноме заметным образом отличался в умеренных широтах и в тропических и экваториальных регионах Земли. Биоинформатики из США пришли к такому выводу в ходе анализа свыше 12 млн геномов SARS-CoV-2, расшифрованных медиками по всему миру в промежутке между январем 2020 года и июлем 2022 года.

История эволюции коронавируса

Ученых интересовало то, как возникли 22 ныне существующих "семейства" коронавируса и как распространялись по миру связанные с ними мутации, повышающие стойкость вируса к действию антител или позволяющие ему быстрее заражать новых жертв. Для получения подобных сведений исследователи проанализировали, как и где появлялись подобные изменения в структуре генома SARS-CoV-2, а также изучили их смысл при помощи нейросети AlphaFold2.

Проведенный анализ показал, что характер эволюции вируса радикально отличался в умеренных регионах Земли, где господствует холодный климат в осенние и зимние месяцы года, и в ее приэкваториальных и тропических широтах, где подобные холода отсутствуют. Это выражалось в том, что и в тех, и в других регионах изначально распространялись разные гаплотипы вируса, обладающие принципиально разными наборами мутаций.

В дополнение к этому, ученые обнаружили, что большинство ключевых мутаций, которые были необходимы для появления альфа, дельта и омикрон штамма коронавируса, возникли и наиболее активно распространялись и накапливались в странах умеренного пояса. Кроме того, исследователи выяснили, что сезонность COVID-19 одновременно сильно влияла на характер генетической эволюции вируса в данных регионах мира, и при этом она была одним из продуктов этих изменений в структуре генома SARS-CoV-2.

Понимание этого, как считают Томашевски и его коллеги, позволит биологам предугадывать дальнейший характер эволюции коронавируса и использовать эти сведения для заблаговременной разработки вакцин, адаптированных для борьбы с будущими вариациями SARS-COV-2.