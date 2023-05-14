Японские ученые выявили уникальные особенности речи носителей болезни Паркинсона

Японские нейрофизиологи выявили при помощи системы ИИ уникальные особенности манеры построения предложений и употребления слов, характерные для большинства носителей болезни Паркинсона и не характерные для здоровых людей. Эта черта позволит выявлять пациентов с таким заболеванием на ранних стадиях развития болезни, сообщила в пятницу пресс-служба университета Нагойи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Даже при отсутствии когнитивных проблем носители болезни Паркинсона общаются с окружающими и говорят совсем не так, как это делают здоровые люди. Когда мы попытались использовать эту особенность для выявления пациентов, нам удалось успешно идентифицировать 80% носителей болезни. Это говорит о возможности использования систем ИИ для диагностики болезни Паркинсона", - заявил профессор университета Нагойи Масахиса Кацуно, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Профессор Кацуно и его коллеги выяснили, что первичную диагностику болезни можно проводить при помощи созданной ими нейросети, нацеленной на выявление характерных особенностей речи носителей заболевания. Ученые разработали ее в ходе сравнения манеры общения, характерной для 53 пожилых носителей болезни Паркинсона и аналогичного числа здоровых жителей Японии.

Анализ показал, что пациенты с заболеванием употребляют значительно меньше существительных, имен собственных, междометий и слов-вставок, чем здоровые добровольцы, при этом они чаще употребляют глаголы и частицы, говорят короткими предложениями. Это было в одинаковой степени характерно как для больных с тяжелыми формами болезни Паркинсона, так и для тех ее носителей, у которых еще не наблюдались когнитивные нарушения, связанные с разрушением черной субстанции мозга.

Такой характерный набор особенностей речи носителей болезни позволяет выявлять пациентов с подобными проблемами с 80% вероятностью. Как предполагают профессор Кацуно и его коллеги, это позволяет использовать созданную ими нейросеть и ее аналоги, работающие с другими языками мира, для массовой диагностики и выявления носителей болезни Паркинсона с минимальными затратами времени и средств.