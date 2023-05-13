Ученые создали электронную «татуировку» для мониторинга здоровья сердца

Ученые создали гибкое носимое электронное устройства для мониторинга здоровья сердца, похожее на татуировку. Об этом сообщает Техасский университет в Остине, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Большинство заболеваний сердца не очень очевидны. Ущерб от них наносится в фоновом режиме, и мы даже не знаем об этом, - заявил Наншу Лу, один из авторов новой работы. - Если у нас будет непрерывный мобильный мониторинг, мы сможем диагностировать заболевание на ранней стадии и назначать лечение. В таком случае нам удастся предотвратить 80% сердечных заболеваний".

Авторы называют свое изобретение электронной татуировкой - хотя его элементы не вкалываются в кожу и толще, чем слой краски, так что оно ближе к переводной татуировке. Оно состоит из плоских электронных цепей и датчиков на растягиваемой подложке. Электронная татуировка весит 2,5 грамма и работает от батарейки размером с мелкую монету. Батарея имеет срок службы более 40 часов и может быть легко заменена пользователем. Датчики обеспечивают одновременное снятие электро- и сейсмокардиограммы - электрического и акустического показателя соответственно. Эти два показателя являются достаточными для постановки основных связанных с сердцем диагнозов. Исследователи уже протестировали устройство на пяти здоровых пациентах в их повседневных условиях.

Авторы надеются, что их устройство поможет кардиологам следить за состоянием здоровья пациентов и предупреждать болезни.