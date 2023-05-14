Британские врачи назвали "молчаливый" симптом тромбоза

Врачи Национальной службы Великобритании рассказали о симптоме, который может указать на начало тромбоза. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на портал Express.

Как сообщили врачи, люди часто игнорируют сигнал организма, поэтому многие пациенты начинают лечение поздно. Одним из таких сигналов специалисты назвали внезапную ноющую боль в конечностях.

Ощущения возникают без какого-либо воздействия на область, а также там нет ни гематомы, ни припухлости. Недуг может появляться и исчезать. Как отметили врачи, боль возникает из-за начала образования кровяного сгустка.

Однако специалисты отмечают, что подобные ощущения могут возникнуть и не из-за тромбоза. В случае, когда дискомфорт присутствует больше двух недель, необходимо обратиться к врачу.