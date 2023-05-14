Ученые поняли, почему женщины чаще страдают от болезни Альцгеймера

Стресс может быть фактором, объясняющим, почему у женщин в два раза чаще, чем у мужчин, диагностируется болезнь Альцгеймера, считают ученые из Вашингтонского университета. Результаты работы ученых были опубликованы в журнале Brain, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

У женщин примерно в два раза чаще, чем у мужчин, диагностируется болезнь Альцгеймера. Отчасти это связано с возрастом: зачастую женщины переживают мужчин на пять-шесть лет, а пожилой возраст является самым сильным фактором риска развития болезни Альцгеймера. Однако ученые уверены, что есть и другие факторы, объясняющие эту разницу.

Команда провела исследование с использованием мышиной модели. Они хотели сравнить различия в факторах возникновения деменции у самок и самцов грызунов.

Стресс связан с высвобождением гормона кортизола, который, в свою очередь, связан с повышением количества бета-амилоидов в мозгу у самок. Бета-амилоид - это пептид (короткий фрагмент белка), который накапливается в мозгу в виде так называемых амилоидных бляшек. Он откладывается между нейронами и оказывает на них токсическое воздействие. Это и приводит к развитию болезни Альцгеймера.

У самцов стресс не оказывал подобного влияния на мозг. По словам авторов, снижение уровня стресса может быть более полезным для женщин, чем для мужчин, с точки зрения снижения риска возникновения болезни Альцгеймера.

Дальнейшие эксперименты показали, что разница сводится к клеточному пути реагирования на стресс в мозге. Нейроны самок грызунов вырабатывают гормон стресса, запуская каскад событий, которые приводят к повышению уровня бета-амилоида в мозге. Напротив, нейронам самцов грызунов не хватает способности вырабатывать гормон стресса.