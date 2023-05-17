Чувство голода связали с замедлением старения

Ученые Мичиганского университета показали, что самого чувства голода может быть достаточно для замедления старения. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе эксперимента ученые вызвали голод у мух, снижая в пище долю аминокислот с разветвленными боковыми цепями (BCAA). Эти насекомые предпочитали дрожжи сахару, что является показателем чувства голода, и жили значительно дольше, чем мухи, которые употребляли пищу с высоким содержанием BCAA.

Исследователи также активировали нейроны, связанные с чувством голода у мух, с помощью красного света, используя подход, называемый оптогенетикой. Эти насекомые потребляли в два раза больше пищи, чем мухи, не подвергавшиеся световому раздражителю. Кроме того, эти мухи также жили значительно дольше.

Хотя авторы подчеркивают, что следует проявлять осторожность, экстраполируя результаты исследования на людей, существуют основания полагать, что подобные механизмы, связанные с голодом и продолжительностью жизни, существуют и у других видов.