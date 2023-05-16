Как снизить риск развития остеопороза?

Спорт, как и любая физическая нагрузка, поможет людям старше 50 лет снизить риск развития остеопороза, рассказала инструктор ЛФК, йоготерапевт Наталья Сырчина, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

При грамотных тренировках можно предотвратить развитие остеопороза, повысить выносливость, улучшить координацию и исключить падения зимой, уверяет она.

"Полезно заниматься силовыми тренировками два раза в неделю и два раза - аэробикой. Интенсивность тренировки подбирается индивидуально. Для кого-то аэробная тренировка - это ходьба по парку, а для кого-то и пробежка 10 километров дастся легко",- сказала она.

Сырчина предостерегла от сильной нагрузки в начале тренировок. Стоит заниматься регулярно и увеличивать интенсивность постепенно.

По ее словам, людям зрелого возраста подходят занятия йогой, так как во время них можно выполнять дыхательные упражнения. Они мягко, но эффективно омолаживают и оздоравливают организм.

"Необходимо делать суставную гимнастику. Она поможет предотвратить развитие артроза, артрита и других заболеваний. С растяжкой, напротив, надо быть осторожнее, так как ее неправильным выполнением можно навредить связкам и даже порвать их", - резюмировал специалист.