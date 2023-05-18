Старый антибиотик может быть ключом к преодолению резистентности бактерий

Американские специалисты из Гарвардской медицинской школы обнаружили, что старый антибиотик нурзеотрицин оказался эффективен против резистентных к препаратам бактериальных инфекций. Выводы работы описаны в журнале PLOS Biology, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

Нурзеотрицин был впервые открыт в 1940-х годах в почвенном грибе. Тогда вещество планировали использовать против грамотрицательных бактерий, которые из-за толстой оболочки трудно уничтожить другими антибиотиками. Однако нурзеотрицин был крайне токсичным для почек пациентов, поэтому его исследование прекратилось. Глобальная проблема множественной лекарственной устойчивости бактериальных инфекций вынудила специалистов по-новому взглянуть на давно известный и забытый антибиотик.

Как выяснилось, негативное воздействие нурзеотрицина преимущественно было вызвано неполной очисткой от стрептотрицинов. Разные формы этой молекулы обладают определенной степенью токсичности. Так, например, стрептотрицин-F, значительно менее ядовит для человека, хотя все так же эффективен против современных резистентных патогенов.

Применив криоэлектронную микроскопию, авторы заметили, что стрептотрицин-F интенсивно связывается с субъединицей рибосомы бактерий, что объясняет ошибки трансляции, которые вызывает первоначальный нурзеотрицин. При этом сам механизм связи отличается от прочих известных, что означает, что это соединение можно использовать тогда, когда другие лекарства не работают.

На основе полученных выводов исследователи планируют провести доклинические испытания, чтобы определить терапевтический потенциал для борьбы с грамотрицательными бактериями.