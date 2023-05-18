Врачи выяснили, что регулярные упражнения снижают риск развития болезни Паркинсона

Регулярные физические упражнения позволяют сократить риск развития болезни Паркинсона. Об этом сообщает Американская академия неврологии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Упражнения - это недорогой способ улучшить здоровье в целом, поэтому наше исследование стремилось определить, могут ли они быть полезными конкретно против болезни Паркинсона, тяжелого заболевания, которое не поддается лечению", - прокомментировали постановку задачу авторы новой работы. Болезнь Паркинсона - это нейродегенеративное заболевание, поражающее, в первую очередь, лиц старшего возраста. Заболевание значительно ограничивает подвижность тела и приводит к тремору конечностей.

В исследовании приняли участие 95 354 женщины, в основном учителя, со средним возрастом 49 лет, у которых на момент начала исследования не было болезни Паркинсона. Исследователи наблюдали за участниками в течение трех десятилетий, в течение которых у 1074 людей развилась болезнь Паркинсона. При этом добровольцы заполняли анкету о своей физической активности, сообщали как далеко они ходят и сколько лестничных пролетов преодолевают ежедневно, сколько часов тратят на домашние дела, а сколько - на малоподвижные развлекательные мероприятия, такие как садоводство, и более активные виды деятельности, вроде спорта.

Выяснилось, что среди участников группы с самым высоким уровнем физической нагрузки выявлено 246 случаев болезни Паркинсона или 0,55 случая на 1000 человеко-лет по сравнению с 286 случаями или 0,73 случая на 1000 человеко-лет среди участников в группе с самым низким показателем физической активности. Таким образом, занятия спортом являются эффективным способ профилактики этого заболевания.