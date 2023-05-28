Ученые обнаружили, что женщины чаще мужчин умирают после инфарктов

Ученые из больницы Гарсия де Орта (Португалия) выяснили, что женщины умирают от сердечного приступа более чем в два раза чаще, чем мужчины. Исследование представлено на научном конгрессе Европейского общества кардиологов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследование включили почти 900 пациентов, которые поступили в больницу с инфарктом миокарда. Всем им провели чрескожное коронарное вмешательство для устранения закупорки артерий. Женщины были старше мужчин (средний возраст 67 лет против 60 лет) и чаще страдали от высокого кровяного давления, диабета и инсульта.

Через 30 дней умерло 11,8% женщин и лишь 4,6% мужчин. Через пять лет умерла почти треть женщин (32,1%) и 16,9% мужчин.

"Вероятность неблагоприятных исходов после инфаркта у женщин в два-три раза выше, чем у мужчин, в краткосрочной и долгосрочной перспективе, даже после поправки на другие условия и несмотря на то, что чрескожное коронарное вмешательство проводилось в те же сроки, что и у мужчин", отметили ученые.

Ученые считают, что определенную роль в повышенной смертности женщин могут играть отличия в симптомах инфаркта миокарда у женщин (по сравнению с мужчинами) и генетическая предрасположенность.

Исследователи учли другие факторы, которые могли повлиять на взаимосвязь, включая диабет, высокий уровень холестерина, гипертонию, ишемическую болезнь сердца, сердечную недостаточность, хроническую болезнь почек, заболевание периферических артерий, инсульт.