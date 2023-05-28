Ученые обнаружили, что женщины чаще мужчин умирают после инфарктов
Ученые из больницы Гарсия де Орта (Португалия) выяснили, что женщины умирают от сердечного приступа более чем в два раза чаще, чем мужчины. Исследование представлено на научном конгрессе Европейского общества кардиологов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В исследование включили почти 900 пациентов, которые поступили в больницу с инфарктом миокарда. Всем им провели чрескожное коронарное вмешательство для устранения закупорки артерий. Женщины были старше мужчин (средний возраст 67 лет против 60 лет) и чаще страдали от высокого кровяного давления, диабета и инсульта.
Через 30 дней умерло 11,8% женщин и лишь 4,6% мужчин. Через пять лет умерла почти треть женщин (32,1%) и 16,9% мужчин.
"Вероятность неблагоприятных исходов после инфаркта у женщин в два-три раза выше, чем у мужчин, в краткосрочной и долгосрочной перспективе, даже после поправки на другие условия и несмотря на то, что чрескожное коронарное вмешательство проводилось в те же сроки, что и у мужчин", отметили ученые.
Ученые считают, что определенную роль в повышенной смертности женщин могут играть отличия в симптомах инфаркта миокарда у женщин (по сравнению с мужчинами) и генетическая предрасположенность.
Исследователи учли другие факторы, которые могли повлиять на взаимосвязь, включая диабет, высокий уровень холестерина, гипертонию, ишемическую болезнь сердца, сердечную недостаточность, хроническую болезнь почек, заболевание периферических артерий, инсульт.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре