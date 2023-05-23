Разница между настоящим и надуманным гастритом

Очень часто пациенты, столкнувшиеся с такой проблемой, как гастрит, воспринимают недуг как "что-то фантастическое", не поддающееся лечению. Если же исцелиться удалось, то это большое везение. Многие борются с заболеванием разными способами годами, иногда это заканчивается достаточно печально. На самом деле от гастрита можно избавиться полностью, всего за 4-8 недель - и от настоящего, и от надуманного, подчеркнул кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

Обычно пациенты приходят с гастритом "двух видов": настоящим или надуманным, пишет врач в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на RG.RU.

Когда происходит воспаление и разрушение клеток, приводящее к их перерождению, это гастрит настоящий.

"Сначала возникает метаплазия, когда видоизменяются клетки желудка. Затем атрофия - процесс, при котором клетки, образующие слизистую, гибнут. Ну а дальше происходит перерождение клеток в раковые", - объяснил специалист, добавив, что все это в среднем занимает несколько лет.

В некоторых случаях о надвигающейся проблеме предупреждает симптом, который проявляется в небольшом дискомфорте во время приема пищи или после. Например, тяжесть. При этом человек съел немного, но есть ощущение, будто "проглотил слона". Скорее всего, это так называемый "надуманный" гастрит - пока не воспаление, а просто нарушение работы желудка.

"В моменте надуманный гастрит не опасен. Просто болит и доставляет дискомфорт. Но со временем может превратиться в настоящий. Поэтому смириться и ждать, что само пройдет, не нужно. Обследуйтесь, пока не поздно", - призвал гастроэнтеролог.

Ранее специалист объяснил, почему для нормальной работы кишечника недостаточно правильно питаться, ограничив жирное и жареное в рационе. По словам гастроэнтеролога, жирное и жареное на орган почти не влияют. Зато нехватка воды и клетчатки в рационе ведет к серьезным проблемам.

"Если кишечник воду не получит, то свое все равно заберет. Если не хотите запоров, пейте достаточно воды", - предупредил Сергей Вялов.

Не может кишечник нормально работать и без клетчатки - это любая растительная пища.

"Нам нужен какой-то балласт, чтобы собрать в него все ненужные вещества и выбросить", - уточнил врач.