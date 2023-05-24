Врач рассказал о пользе бананов для важнейшего органа
Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев сообщил о пользе бананов для сердца, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.
По его словам, в этих фруктах содержатся калий и витамины группы B, которые полезны для сердечной мышцы. При этом специалист отметил, что бананы не спасут от уже имеющихся заболеваний.
"Также в бананах, как и других фруктах и овощах, есть кремний. Это защита кожных покровов, улучшенный синтез волос и ногтевой пластины", - сказал диетолог.
Однако Арзамасцев предупредил, что в бананах содержится много сахара и мало клетчатки. Врач посоветовал тем, кто не занимается спортом чередовать бананы с другими фруктами. "Если есть диабет, тогда от бананов вообще стоит отказаться", - отметил он.
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