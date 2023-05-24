Бельгийские ученые рассказали об опасностях бесконтрольного приема витаминов

Ученые из Католического университета Левена предупредили о потенциальной опасности бесконтрольного приема витаминов: они могут способствовать заселению кишечника вредными бактериями и помешать размножаться полезным микробам. Обзорное исследование опубликовано в журнале PLoS Pathogens, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

Многие витамины не могут быть синтезированы человеком, следовательно, они должны быть получены из внешних источников. Одним из таких источников могут быть микробы желудочно-кишечного тракта. Недавние исследования показывают, что до 30% рекомендуемой суточной дозы этих витаминов вырабатывается микробиотой кишечника. Однако эффективность этого процесса во многом зависит от пищевых привычек человека и состава микробиома. В новом обзоре ученые рассмотрели факторы, которые могут повлиять на производство витаминов микробиотой.

Исследования показали, что кишечные бактерии могут производить витамин К и различные витамины группы В (ниацин, рибофлавин и кобаламин). Недавние работы также указывают на то, что до 65% микроорганизмов кишечника человека продуцируют по крайней мере один тип витамина В.

При этом на выработку витаминов бактериями могут влиять витаминные добавки и пищевые привычки. Диеты с высоким содержанием углеводов и низким содержанием жиров, например, были связаны с повышенным уровнем рибофлавина в моче. Это может означать, что кишечные бактерии увеличивают выработку витамина в ответ на такую диету.

В целом польза витаминных добавок остается сомнительной. Например, чрезмерное потребление жирорастворимых витаминов (A, D, E и K) может привести к их накоплению в организме и неблагоприятным последствиям для здоровья. Кроме того, некоторые исследования показывают, что высокие дозы, которые часто используются в пероральных витаминных добавках, могут нарушать взаимодействие микробов и человека. Так, предыдущие исследования на мышах показали, что добавки с витамином B12 способствуют заселению кишечника животных вредной бактерией Citrobacter rodentium, которая также препятствует активности бактерии Lachnospiraceae.

Ранее мы писали о том, что ученые назвали витамин, который снижает риск смерти от рака.