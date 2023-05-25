Названы главные мифы о борьбе с бессонницей

Специалистка по сну, член Британского психологического общества Линдси Браунинг перечислила популярные мифы о борьбе с бессонницей. Ее мнение приводит Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Браунинг, распространено убеждение, что счет воображаемых овец помогает быстрее уснуть. Она назвала это бесполезным занятием, поскольку взрослому человеку нужны более сложные задачи, чтобы отвлечь мозг от навязчивых мыслей. В качестве альтернативы эксперт предложила вспоминать главных героев любимых фильмов или считать в обратном порядке, начиная с тысячи. Кроме того, Браунинг опровергла миф о пользе алкоголя перед сном.

Многие ошибочно думают, что недостаток ночного сна можно компенсировать днем или на выходных, добавила Браунинг. Однако на самом деле продолжительный дневной сон ведет лишь к рассеянности и ночной бессоннице, говорит специалистка. Она посоветовала придерживаться постоянного режима во все дни недели, чтобы высыпаться и чувствовать себя бодрым.

Браунинг заявила, что просмотр телевизора перед сном не помогает быстрее уснуть. По ее мнению, яркий свет экрана мешает выработке мелатонина и нарушает естественный цикл сна. Специалистка посоветовала читать книги перед сном и засыпать в прохладной комнате при температуре не выше 19 градусов.