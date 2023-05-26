Эксперт рассказал как быстро привести себя в форму к лету

Начинать готовиться к летнему сезону следует в начале весны: в этом помогут три месяца занятий с чередованием разных типов тренировок. Однако многие россияне начинают задумываться о форме, когда трех месяцев на подготовку уже нет. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru рассказал эксперт-методист и координатор направления групповых программ XFIT Руслан Панов.

По словам эксперта, в таком случае можно попробовать программу тренировок, в которой интервальные протоколы сочетаются с функциональными упражнениями:

"Эффективность достигается за счет отсутствия блоков отдыха. Статика в упражнениях вытягивает мышцы и обеспечивает их напряжение, которое способствует повышению энергообмена. Кардиотренировки разгоняют метаболизм в течение нескольких часов после занятия. Упражнения без оборудования помогают не привязываться к помещениям в фитнес-клубах и получать удовольствие от тренировки на свежем воздухе".

Специалист уточняет, что первый результат можно увидеть уже после трех-четырех занятий, если тренироваться через день.