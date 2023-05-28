Если вас или ваших близких беспокоит зубная боль, постарайтесь поскорее попасть к врачу.

Причины возникновения зубной боли

Наиболее распространенными причинами возникновения зубной боли являются заболевания зубов и десен.

Кариес. При кариесе зубы могут реагировать на горячую, холодную и сладкую пищу, и такая боль обычно временная. По данным Ассоциации стоматологов Украины, более 90% взрослого населения нашей страны имеют это заболевание.

Пульпит представляет собой воспалительный процесс, вызванный кариесом. Как правило, при пульпите возникает острая боль, а также специфический ноющий при употреблении горячей или холодной пищи. При такой зубной боли даже сильное обезболивающее дает лишь временное облегчение.

Периодонтит - это воспалительный процесс, вызванный инфекцией. Зубная боль вследствие периодонтита ощущается как пульсирующая и усиливается при механическом воздействии на зуб, например, при жевании.

Периостит - специфическое воспаление, первым признаком которого является отечность десен. Чем дальше увеличивается отечность, тем большая зубная боль возникает. При этом температура тела может повышаться до 38 С, и боль отдает в виски, глаза и уши.

Как уменьшить зубную боль: общие советы

очисти рот от остатков пищи;

не жуй на больной зуб, не прогревай его - это будет стимулировать приток крови к зубу, что только усугубит боль;

не лежи, ведь горизонтальное положение только увеличит давление на околозубные ткани, что также спровоцирует увеличение болевых ощущений;

находясь на улице, закрывай рот - холодный воздух способен усилить зубную боль.

Лекарственные средства для снятия зубной боли

Если ты успела запастись лекарственными средствами раньше времени, или рядом есть работающая аптека, твою зубную боль можно снять с помощью таких таблеток и растворов:

"Анальгин"

"Найз"

"Нурофен"

"Кеторол"

"Кетанов"

"Нимесил"

Лучше всего обезболивающее для детей от зубной боли - "Нурофен", или его аналог - "Ибупрофен".

Обрати внимание, что при образовании флюса, кроме обезболивающих препаратов, в некоторых случаях следует начать принимать антибиотик широкого спектра (Ровомицин, Ровацид, Аугментин, Амоксиклав, Флемоксин, Флемоклав). Но самостоятельно не принимай такое решение, постарайся проконсультироваться с лечащим врачом.

Народные способы избавиться от зубной боли

Если у тебя нет нужных лекарственных средств, и не можешь их приобрести в ближайшее время, на помощь придут народные средства. Воспользуйся одним из советов наших бабушек, знавших толк в домашнем снятии зубной боли.

Полоскание рта

Самый распространенный способ смешить зубную боль - это раствор соды. Для приготовления средства насыпь в стакан с чистой теплой водой 1 ч. л. соды и тщательно перемешай. Добавь туда пять капель йода, если нет аллергии на это вещество. Полощи полость рта таким раствором 8-10 раз в день.

Полоскание можно делать также из отваров трав (шалфея, ромашки, коры дуба, зверобой). Отварами можешь полоскать рот каждые два часа. Полоскание можно также производить настоем душицы (в пропорциях 1:10); мятными каплями, разбавленными небольшим количеством воды.

Продукты для уменьшения боли

Как обезболивающее можно использовать кусочек сырой свеклы, обладающий удивительными лекарственными качествами. Приложи ломтик к воспаленному месту и подержи до исчезновения симптомов.

Лук и чеснок обладают антисептическими и обезболивающими свойствами. Пропитанный соком лука кусочек ватки или кусочек чеснока приклады к месту, где болит зуб.

Еще одним распространенным эффективным обезболивающим народным средством является сало, независимо от того, свежее оно или соленое. Когда болит зуб, нужно кусочек продукта положить между воспаленными деснами и щекой и подержать до исчезновения боли.

Если болит зуб, можно использовать такое обезболивающее народное средство, как йод, которым несколько раз в день нужно смазывать нижнюю часть зуба ватной палочкой. Чтобы избежать появления ожога на десне, нужно не закрыть рот до полного высыхания йода.

Поможет от зубной боли и раствор прополиса. Примеры к больному зубу кусочек ваты, смоченной в растворе прополиса (предварительно разведенного с водой в пропорции 1:2) или просто шарик сухого прополиса.

Грелка при пульпите

Среди рефлекторных способов эффективной помощи при домашнем лечении зубной боли при пульпите поможет прикладывание теплой грелки к задней части шеи.

Снятие боли зуба под коронкой

Зубную боль под коронкой сложно устранять, потому что нет непосредственного доступа к зубу. Но попробуй сделать смесь из 1 ч. л. соды и 1 ч. л. мелкой поваренной соли. Этой "пастой" чисти зубы трижды в сутки, а через 10 минут после каждой процедуры прополощи рта.