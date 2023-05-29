Могут ли электронные сигареты помочь бросить курить?

Любые электронные сигареты, даже безникотиновые, не помогут отказаться от курения.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом заявил психиатр-нарколог Антон Масякин.

По его словам, при использовании любого вида сигарет и их заменителей человек продолжает совершать привычные действия. В случае стресса курильщик вернется к никотину. Он не будет рассматривать иные выходы из ситуации.

"Нейронные цепочки, обеспечивающие поведенческий компонент акта курения, продолжают получать позитивное подкрепление, а значит, стереотипное поведение курильщика не поменяется", - цитируют Масякина "РИА Новости".

Нарколог уточнил: чтобы бросить курить, человек должен использовать альтернативные механизмы выхода из стресса. Наиболее эффективный способ - комбинация поведенческой терапии и фармакологии. Существуют и другие методы.

Одно из самых важных условий - отказ от алкоголя. Потому что в попытках бросить курильщик может потянуться за бутылкой.