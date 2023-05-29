Ученые научились предсказывать инфаркт по волосам

Ученые медицинского центра Университета Эразма в нидерландском Роттердаме разработали методику, с помощью которой можно определять риск инсультов и инфарктов по состоянию волос больного.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, доклад с результатами исследования они представили на Европейском конгрессе по ожирению в Ирландии.

В качестве основных маркеров выступали гормоны кортизол и кортизон, которые выделяются в организме человека как реакция на стресс. Уровень данных гормонов влияет также на обмен веществ и распределение жиров в организме, которые, в свою очередь, увеличивают риск ожирения.

Проанализировав уровень кортизола и кортизона в волосах у 6341 испытуемого, ученые обнаружили прямую зависимость с сосудистыми заболеваниями. Так, для людей до 57 лет с повышенным уровнем кортизона увеличивался риск инсульта или инфаркта в три раза.

А вот для испытуемых старше 57 лет уровень гормона на возникновение сосудистых заболеваний не влиял никак.