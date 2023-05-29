Названы главные причины повреждения зубов

Стоматолог и главный врач клиники Smilestudio Луиза Автандилян назвала вредные привычки, от которых стоит отказаться, чтобы обезопасить свои зубы от болезней и сколов.

Как передает Day.Az, специалист в беседе с Gazeta.ru отметила, что главная пагубная для зубов и десен привычка - курение. Из-за него появляется неприятный запах изо рта, желтизна и ослабление зубной эмали, а также онкологические заболевания.

Автандидян отметила и пищевые привычки. Так, стоит отказаться от приема пищи перед сном и перекусов между полноценными завтраками, обедами и ужинами. Как отметила стоматолог, при таких приемах пищи слюны выделяется недостаточно, чтобы вымыть остатки еды между зубов. Далее продукты начинают бродить, а в такой среде очень быстро развиваются опасные для зубов бактерии.

Врач порекомендовала перестать грызть ручки и карандаши, а также перекусывать нитки и упаковки зубами. Она объяснила это тем, что такие действия могут привести к механическим повреждениям зубов - образование микротрещин, сколов, а также нарушение кровообращения десен.

Также стоматолог посоветовала отказаться от ирисок и твердой карамели, а также не запивать холодные продукты горячими напитками и наоборот.

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