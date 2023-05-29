От чего внезапно болит голова?

Головная боль может возникнуть из-за нарушения питания мозга на фоне недостатка воды в организме.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщил врач-невролог Павел Хорошев.

Он отметил, что правильный диагноз пациенту может поставить лишь врач, однако чаще всего головная боль связана с повышением внутричерепного давления, нарушением питания мозга или интоксикацией.

"Нарушение питания мозга, как правило, бывает связано с нехваткой воды в организме. Если человек выпивает пол-литра или даже полтора литра воды в день, то этого мало", - объяснил медик.

Из-за недостатка воды, как он добавил, увеличивается вязкость крови и снижается кровоток. Все это приводит к тому, что мозг и остальные ткани недополучают кислород и питательные вещества. В результате рецепторы реагируют болью.

Для того, чтобы мозг своевременно получал требуемые для его работы элементы, необходимо увеличить количество воды в рационе, объяснил Хорошев. Так, в среднем, по его словам, требуется употреблять от двух до двух с половиной литров воды в день зимой и не менее двух с половиной литров летом.