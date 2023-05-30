Стало известно, какой цвет языка говорит об опасности для здоровья

В норме язык должен быть умеренно розового цвета, мягким и с хорошо различимыми и не сглаженными сосочками. На нем может быть небольшое количество прозрачного или белого налета с утра после пробуждения, а также красного или коричневого после употребления окрашивающих продуктов. Патологический же налет на языке бывает разного цвета - от густого белого до липкого черного. И игнорировать это нельзя ни в коем случае. Подобный симптом может указывать на самые разные проблемы: от сбоев в работе внутренних органов до нарушения обмена веществ и проблем с дыханием. Об этом "Газете.Ru" рассказала кандидат медицинский наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух, передает Day.Az.

По словам эксперта, цвет языка часто изменяется при инфекционных заболеваниях. Например, при скарлатине - острой инфекции, которая поражает ротоглотку, на языке образуется плотный серо-белый или желтоватый налет. При дифтерии на языке видны серо-белые пленки. При кандидозе появляются творожистые бляшки, которые сложно снять даже зубной щеткой.

"Если у человека гастрит, язва желудка и другие болезни органов ЖКТ, то язык может изменить цвет на серовато-белый. Налет обычно локализуется в задних отделах органа, но иногда может захватывать и всю поверхность. При болезнях печени нарушается обмен желчных пигментов - продуктов распада белков крови. В результате мягкие ткани организма, в том числе слизистая оболочка языка, окрашиваются в характерный желтый цвет", - сообщила Екатерина Кашух.

Еще одна причина, по которой язык может поменять цвет, - сахарный диабет. Это хроническое заболевание, при котором в крови повышается уровень глюкозы. Язык при диабете становится более сухим, иногда на нем появляются оранжево-желтые высыпания, которые сильно зудят.

Ярко-красным язык может стать после травмы или сильного ожога. Слишком бледным - при железодефицитной анемии. Как правило, при этом заболевании у пациента есть и другие симптомы: слабость, головокружения, потеря аппетита, звон в ушах и повышенная потливость.

"Сталкиваются пациенты с изменением языка и при так называемым "географическом языке", или, как его называют в медицине, десквамативном глоссите, - это образование на теле языка ярко-красных очагов с белой каймой, борозд и трещин. Такие очаги могут мигрировать из одной области языка в другую", - объяснила кандидат наук.

Врач отметила, что причины географического языка пока точно не установлены. Некоторые исследователи связывают его с такими заболеваниями, как псориаз и красный плоский лишай. Также считается, что чаще всего географический язык появляется у людей, чьи родственники также имеют эту особенность, а также у обладателей так называемого складчатого языка - при этой врожденной аномалии на языке у человека имеются глубокие борозды, а сам он утолщен и увеличен.

"Также на цвет языка могут повлиять афты - небольшие язвочки, покрытые сверху серым или желтоватым налетом. Они обычно сильно болят, поэтому при появлении афт нужно прийти на консультацию к стоматологу", - предостерегла гастроэнтеролог.