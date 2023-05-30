Ключичное дыхание типично для людей, которые страдают от нервных расстройств. Что это такое и в чем заключаются его преимущества и недостатки?

Ключичное дыхание также известно как "интенсивное дыхание" и является наименее эффективным из трех его типов. Два других - это абдоминальное (диафрагмальное) и среднее (реберное) дыхание.

В частности, этот тип дыхания характерен для людей в тревожных, нервных или депрессивных состояниях. Это связано с проблемами оксигенации, поскольку такое дыхание задействует верхнюю часть легких, которая имеет наименьший объем. Однако в сочетании с двумя другими формами дыхания у него есть некоторые преимущества.

Что такое ключичное дыхание?

Ключичное дыхание происходит в самой верхней части легких. С анатомической точки зрения эта область наименее объемна, так как легкие расширяются книзу. При этом типе дыхания в легкие попадает меньше воздуха. При вдохе кажется, что плечи поднимаются; отсюда и его название. Дыхание получается поверхностным и вызывает напряжение.

Было обнаружено, что такое дыхание чаще встречается у женщин и обычно характерно для последних месяцев беременности. Сам по себе оно не очень эффективно, но в сочетании с другими формами дыхания позволяет использовать всю емкость легких. Далее мы расскажем вам больше о его влиянии на организм.

Три типа дыхания

Легкие занимают большую часть площади тела и расположены в грудной клетке. При дыхании воздух может достигать только одной или нескольких областей этого органа. В зависимости от степени глубины различают три типа дыхания. Давайте посмотрим.

1. Ключиное, или учащенное дыхание

Как уже отмечалось, в этом случае воздух достигает только верхней части легких. По этой причине он считается поверхностным и неэффективным.

2. Среднее, или реберное дыхание

Как следует из названия, при этом типе дыхания воздух достигает середины легких. Вдох делается с помощью грудных мышц, окружающих ребра. Последние являются костями и, следовательно, оказывают сопротивление прохождению воздуха. Такой способ дыхания не считается естественным и требует определенных усилий.

3. Низкое, брюшное, или диафрагмальное дыхание

В этом случае воздух достигает нижней части легких. Следовательно, это самый глубокий тип дыхания. Прохождение воздуха заставляет диафрагму попеременно перемещаться сверху вниз. Как будто идет постоянный массаж, расслабляющий мышцы грудной клетки и живота. Он наиболее эффективен для правильной оксигенации.

Каковы преимущества ключичного дыхания?

Хотя ключичное дыхание наименее эффективно, это не означает, что оно бесполезно. Важно то, что это необычный способ дыхания. В йоге это считается неотъемлемой частью дыхания при условии, что оно сочетается с двумя другими способами (средним и низким).

С учетом сказанного можно отметить, что некоторые из преимуществ ключичного дыхания заключаются в следующем:

- Укрепляет и очищает верхнюю часть легких. Это защищает от различных респираторных заболеваний.

- Улучшает сердечную деятельность.

- Подходит для стимулирования умственной деятельности.

- Помогает привести в тонус мышцы груди.

- Стимулирует легочные альвеолы.

- Если данный способ дыхания преобладает, это может вызвать следующие трудности:

- Чувство усталости

- Головокружение

- Головная боль

- Беспокойство

- Нарушения сна

- Проблемы с пищеварением

- Гормональные изменения

Как осуществляется ключичное дыхание?

Важно понять принцип ключичного дыхания, чтобы практиковать его сознательно или избегать его, если оно становится слишком частым. Попробуйте выполнить следующие шаги.

- Для начала вам нужно сесть и выпрямить спину.

- Затем необходимо выдохнуть весь воздух из легких.

- Не вдыхая, максимально сократите мышцы живота.

- Теперь вам нужно вдохнуть воздух в верхнюю часть легких.

- При этом поднимайте ключицы и плечи.

- Наконец, выдохните и выпустите весь воздух.

Ключичное дыхание: меры предосторожности

Истинную пользу ключичного дыхания можно получить только в сочетании с двумя другими типами, средним и низким. Полная последовательность - это так называемое йогическое дыхание, которое выполняется трижды.

Сначала идет брюшное дыхание, затем грудное дыхание и, наконец, ключичное.

Техника следующая:

- Положите одну руку на живот, а другую - на бок, чтобы лучше контролировать дыхательные движения.

- Прежде чем начать, сделайте три глубоких вдоха.

- Вдохните и наполните живот воздухом.

- Затем вдохните глубже, чтобы расширилась грудная клетка.

- Затем снова вдохните, наполните верхнюю часть легких и поднимите плечи.

- Задержите воздух на несколько мгновений, а затем постепенно выдохните. Воздух выходит сначала из области ключиц, затем из груди и, наконец, из живота.

Что нужно помнить?

Правильное дыхание - это большой вклад в физическое и психическое здоровье. Хорошая оксигенация организма имеет большие преимущества. Напротив, плохое дыхание - фактор, способствующий развитию проблем со здоровьем.

Следует избегать только ключичного дыхания. Как мы неоднократно повторяли, его преимущества заключаются в сочетании с другими способами для достижения полного дыхания. Постепенно вы сможете освоить эту полезную технику.

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