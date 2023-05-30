Что такое ключичное дыхание?
Ключичное дыхание типично для людей, которые страдают от нервных расстройств. Что это такое и в чем заключаются его преимущества и недостатки?
Ключичное дыхание также известно как "интенсивное дыхание" и является наименее эффективным из трех его типов. Два других - это абдоминальное (диафрагмальное) и среднее (реберное) дыхание.
В частности, этот тип дыхания характерен для людей в тревожных, нервных или депрессивных состояниях. Это связано с проблемами оксигенации, поскольку такое дыхание задействует верхнюю часть легких, которая имеет наименьший объем. Однако в сочетании с двумя другими формами дыхания у него есть некоторые преимущества.
Что такое ключичное дыхание?
Ключичное дыхание происходит в самой верхней части легких. С анатомической точки зрения эта область наименее объемна, так как легкие расширяются книзу. При этом типе дыхания в легкие попадает меньше воздуха. При вдохе кажется, что плечи поднимаются; отсюда и его название. Дыхание получается поверхностным и вызывает напряжение.
Было обнаружено, что такое дыхание чаще встречается у женщин и обычно характерно для последних месяцев беременности. Сам по себе оно не очень эффективно, но в сочетании с другими формами дыхания позволяет использовать всю емкость легких. Далее мы расскажем вам больше о его влиянии на организм.
Три типа дыхания
Легкие занимают большую часть площади тела и расположены в грудной клетке. При дыхании воздух может достигать только одной или нескольких областей этого органа. В зависимости от степени глубины различают три типа дыхания. Давайте посмотрим.
1. Ключиное, или учащенное дыхание
Как уже отмечалось, в этом случае воздух достигает только верхней части легких. По этой причине он считается поверхностным и неэффективным.
2. Среднее, или реберное дыхание
Как следует из названия, при этом типе дыхания воздух достигает середины легких. Вдох делается с помощью грудных мышц, окружающих ребра. Последние являются костями и, следовательно, оказывают сопротивление прохождению воздуха. Такой способ дыхания не считается естественным и требует определенных усилий.
3. Низкое, брюшное, или диафрагмальное дыхание
В этом случае воздух достигает нижней части легких. Следовательно, это самый глубокий тип дыхания. Прохождение воздуха заставляет диафрагму попеременно перемещаться сверху вниз. Как будто идет постоянный массаж, расслабляющий мышцы грудной клетки и живота. Он наиболее эффективен для правильной оксигенации.
Каковы преимущества ключичного дыхания?
Хотя ключичное дыхание наименее эффективно, это не означает, что оно бесполезно. Важно то, что это необычный способ дыхания. В йоге это считается неотъемлемой частью дыхания при условии, что оно сочетается с двумя другими способами (средним и низким).
С учетом сказанного можно отметить, что некоторые из преимуществ ключичного дыхания заключаются в следующем:
- Укрепляет и очищает верхнюю часть легких. Это защищает от различных респираторных заболеваний.
- Улучшает сердечную деятельность.
- Подходит для стимулирования умственной деятельности.
- Помогает привести в тонус мышцы груди.
- Стимулирует легочные альвеолы.
- Если данный способ дыхания преобладает, это может вызвать следующие трудности:
- Чувство усталости
- Головокружение
- Головная боль
- Беспокойство
- Нарушения сна
- Проблемы с пищеварением
- Гормональные изменения
Как осуществляется ключичное дыхание?
Важно понять принцип ключичного дыхания, чтобы практиковать его сознательно или избегать его, если оно становится слишком частым. Попробуйте выполнить следующие шаги.
- Для начала вам нужно сесть и выпрямить спину.
- Затем необходимо выдохнуть весь воздух из легких.
- Не вдыхая, максимально сократите мышцы живота.
- Теперь вам нужно вдохнуть воздух в верхнюю часть легких.
- При этом поднимайте ключицы и плечи.
- Наконец, выдохните и выпустите весь воздух.
Ключичное дыхание: меры предосторожности
Истинную пользу ключичного дыхания можно получить только в сочетании с двумя другими типами, средним и низким. Полная последовательность - это так называемое йогическое дыхание, которое выполняется трижды.
Сначала идет брюшное дыхание, затем грудное дыхание и, наконец, ключичное.
Техника следующая:
- Положите одну руку на живот, а другую - на бок, чтобы лучше контролировать дыхательные движения.
- Прежде чем начать, сделайте три глубоких вдоха.
- Вдохните и наполните живот воздухом.
- Затем вдохните глубже, чтобы расширилась грудная клетка.
- Затем снова вдохните, наполните верхнюю часть легких и поднимите плечи.
- Задержите воздух на несколько мгновений, а затем постепенно выдохните. Воздух выходит сначала из области ключиц, затем из груди и, наконец, из живота.
Что нужно помнить?
Правильное дыхание - это большой вклад в физическое и психическое здоровье. Хорошая оксигенация организма имеет большие преимущества. Напротив, плохое дыхание - фактор, способствующий развитию проблем со здоровьем.
Следует избегать только ключичного дыхания. Как мы неоднократно повторяли, его преимущества заключаются в сочетании с другими способами для достижения полного дыхания. Постепенно вы сможете освоить эту полезную технику.
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