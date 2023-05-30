Почему нельзя пить анальгетики при болях в животе

Пить анальгетики, если болит живот, не рекомендуется. Это может быть опасно для жизни и здоровья, предупредила врач-гастроэнтеролог Ксения Халаиджева.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по словам медика, причин болей в животе может быть огромное множество, однако самыми частыми из них являются спазмы, которые анальгетики не способны устранить. Вместо этого допустимо пить спазмолитики.

"Они не навредят, так как не вмешиваются в механизмы развития болевой чувствительности, что не позволяет им скрыть картину острой хирургической патологии", - пояснила Халаиджева в беседе с "Газета.Ru".

Если же облегчение не наступило и при этом появились другие симптомы, например повышенная температура тела, головокружение, тошнота или рвота и общая слабость,то необходимо сразу же обратиться к врачу.

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