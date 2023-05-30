Врач перечислил признаки опасных болей в спине

Примерно 80-90 процентов всех болей в спине являются неспецифическими, то есть скелетно-мышечными, однако в ряде случаев просто необходимо обратиться ко врачу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом рассказала невролог "СМ-Клиника" Диана Андреева.

Скелетно-мышечные боли в спине, по ее словам, чаще всего вызваны неправильным движением, длительным монотонным трудом, поднятием тяжести. В таких случаях возникает острый болезненный мышечный спазм, который проходит самостоятельно в течение двух недель.

Ко врачу нужно обратиться, если есть следующие признаки:

слабость в ногах, онемение;

нарушение мочеиспускания;

повышение температуры тела, которое не объясняется наличием других заболеваний;

наличие недавней травмы спины;

прогрессивное нарастание боли;

наличие в анамнезе злокачественных онкологических заболеваний;

длительное недомогание, необъяснимая потеря веса,

отсутствие положительного эффекта от лечения более четырех недель.