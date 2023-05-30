Врач перечислил признаки опасных болей в спине
Примерно 80-90 процентов всех болей в спине являются неспецифическими, то есть скелетно-мышечными, однако в ряде случаев просто необходимо обратиться ко врачу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом рассказала невролог "СМ-Клиника" Диана Андреева.
Скелетно-мышечные боли в спине, по ее словам, чаще всего вызваны неправильным движением, длительным монотонным трудом, поднятием тяжести. В таких случаях возникает острый болезненный мышечный спазм, который проходит самостоятельно в течение двух недель.
Ко врачу нужно обратиться, если есть следующие признаки:
слабость в ногах, онемение;
нарушение мочеиспускания;
повышение температуры тела, которое не объясняется наличием других заболеваний;
наличие недавней травмы спины;
прогрессивное нарастание боли;
наличие в анамнезе злокачественных онкологических заболеваний;
длительное недомогание, необъяснимая потеря веса,
отсутствие положительного эффекта от лечения более четырех недель.
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