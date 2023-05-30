Неврологи выявили вызывающие мигрень запахи

Японские неврологи из больницы Japanese Red Cross Shizuoka Hospital провели исследование и выявили запахи, которые чаще всего вызывают мигрень.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, согласно выводам ученых, опубликованным в журнале Scientific Reports 25 мая, существует несколько запахов, которые особенно часто вызывают или усиливают приступы мигрени.

Участие в исследовании приняли более 100 пациентов, имеющих клиническую мигрень (хроническую или эпизодическую).

Выяснилось, что более 50% респондентов назвали главным триггером мигрени запах духов, особенно цветочных, отмечает "Ридус". Кроме того, мигрень, согласно результатам опроса, вызывают запах табака, пота, мусора, кондиционера для белья, средств для ухода за волосами, бензина.

Добровольцы пояснили, что чаще всего страдали от мигрени в офисах, ресторанах, а также в залах ожидания в больнице, поездах и торговых центрах.