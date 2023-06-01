Врач назвал продукты с высоким содержанием вредного холестерина

Холестерин разделяют на "хороший" и "плохой". О том, чем они отличаются, в чем опасность "плохого" холестерина, а также в каких продуктах он содержится в большом количестве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом рассказал врач - эксперт лаборатории "Гемотест" Антон Брыкин.

Он начал с того, что холестерин - это жирорастворимое вещество, которое содержится в каждой клетке нашего организма и участвует в строительстве клеточных мембран, синтезе гормонов, желчных кислот и витамина D. Около 80% холестерина вырабатывает печень. Оставшаяся часть поступает в организм вместе с пищей.

"В обиходе можно встретить такие понятия, как "хороший" и "плохой" холестерин. На самом деле вещество одно и то же. А вот его качество определяется липопротеинами - своего рода упаковками, которые переносят холестерин по организму", - рассказал Брыкин.

Так, по его словам, "хороший" холестерин запечатан в липопротеины высокой плотности. Его молекулы очень маленькие, они свободно проходят по сосудам, а заодно захватывают излишки жиров и переносят их в печень для переработки.

"Плохой" холестерин связан с липопротеинами низкой и очень низкой плотности. Он намного крупнее и из-за этого "цепляется" за микроповреждения внутри сосудов и прилипает к стенкам. Со временем такие скопления превращаются в атеросклеротические бляшки. Соответственно, чем больше "плохого" холестерина в крови - тем выше риск сердечно-сосудистых заболеваний, отметил Брыкин.

"Много "плохого" холестерина в сливочном масле. В 100 г этого продукта содержится 185 мг холестерина. Конечно, полностью отказываться от масла не стоит: в нем есть витамины A, E, K, D, С и B, а также полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6. Чтобы получить эти полезные вещества, достаточно съедать 10-20 г сливочного масла в день", - сообщил врач.

Также, по его словам, богаты "плохим" холестерином мясные субпродукты, особенно мозги, почки, печень, а также яичные желтки и майонез. Ограничить их употребление будет полезно людям с избыточным уровнем холестерина в крови. Майонез, например, можно заменить на сметану, йогурт или горчичные соусы.

Еще один источник "вредного" холестерина, который назвал Брыкин, - сыр высокой жирности. Поэтому, чтобы снизить риск атеросклероза, он рекомендовал обратить внимание на мягкие сорта сыра, например фету, брынзу, моцареллу.

"К продуктам, содержащим большое количество холестерина, я бы отнес еще полуфабрикаты: колбасы, сардельки и т.д. А вот пальмовое масло, вопреки распространенному мифу, не влияет на уровень холестерина в крови", - подчеркнул он.

В заключение врач отметил, что для снижения холестерина необходима физическая активность, а также питание с высоким содержанием клетчатки и полиненасыщенных жирных кислот.