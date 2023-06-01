Какой мед самый полезный?

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала липовый мед самым полезным, поскольку он обладает жаропонижающим действием и может помочь при простуде.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, специалист отметила, что липовый мед является в том числе хорошим болеутоляющим. Он может снимать неприятные ощущения в костях и мышцах, когда при болезни ломит всё тело.

Соломатина указала на то, что липа обладает успокаивающем воздействием, поэтому после чая с липовым медом человек будет хорошо спать.

Помимо липового, по словам диетолога, полезным является акациевый мед, в котором содержится меньше всего сахара. В этой связи он не так вреден людям, склонным к повышению глюкозы в крови. Между тем, предупредила врач, это не означает, что его можно есть ложками.

На третье место по полезности специалист поставила гречишный мед, который содержит много железа и аминокислот. Он хорошо укрепляет иммунную систему, дает энергию организму.