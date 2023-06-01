Правила нанесения солнцезащитного крема на лицо

Тональный крем не способен дать необходимую защиту для кожи от воздействия ультрафиолетовых лучей, поэтому лучше нанести под него средство с SPF (солнцезащитным фактором).

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом рассказала визажист косметического бренда Avon Юлия Москвичева.

"К сожалению, что бы ни обещали в рекламе, тональное средство не может дать необходимую защиту кожи от ультрафиолетовых лучей. Сегодня многие начинают больше погружаться в тему защиты от солнца, так как УФ-лучи - одна из главных причин старения кожи", - указала она.

По словам Москвичевой, следует приобрести средство с содержанием уровня SPF 30 и выше для города и SPF 50, например, для пляжа. Наносить его нужно после уходовой косметики и до тонального крема.

Визажист отметила, что после солнцезащитного средства можно использовать тональное с содержанием SPF. Так, это поможет перекрыть участки кожи, которые могли остаться без покрытия первого крема.