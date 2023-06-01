Людям с сердечными заболеваниями лучше не злоупотреблять кофе и чаем

Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург посоветовал людям, имеющим проблемы с сердцем, не злоупотреблять кофе и чаем, несмотря на их пользу для организма.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, специалист отметил, что чай и кофе полезны для пациентов с заболеваниями сердца при умеренном употреблении - не более четырех-пяти чашек в день. Он посоветовал пить зеленый чай, но не более двух-трех чашек в день. Кроме того, для сердечников полезно какао.

По его словам, самое главное - это исключить сладкие напитки. Такие, как лимонады и газировки, а также молочные коктейли. В целом врач рекомендовал внимательно читать составы продуктов, которые покупает человек. Так должно быть как можно меньше сахара, сообщает телеканал "360".