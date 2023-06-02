Какая опасность таится в народных косметических средствах

При домашнем косметическом уходе не рекомендуется использовать травы с активными эфирными компонентами и витамины в неограниченном количестве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом рассказала медицинский директор сети клиник Esthetic Clinic Евгения Антимирова.

"Главное требование к домашним процедурам с медицинской точки зрения - это, прежде всего, соблюдение принципа "не навреди", - отметила она.

По словам Антимировой, необходимо с осторожностью пользоваться домашними скрабами с морской солью для волос, так как ее кристаллы могут травмировать кожу.

Косметолог также предостерегла от масок из перца и горчицы. Так, если оставить домашнее средство для волос с этими компонентами на длительное время, можно получить ожог кожи головы.

Помимо этого, Антимирова порекомендовала не умываться чаще двух раз в день - утром и вечером. Чрезмерное злоупотребление процессом способно вызвать кожные заболевания.