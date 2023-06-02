Врач рассказал об опасности постоянного пониженного давления

Терапевт Андрей Рябков рассказал, что гипотония (постоянное низкое давление) может привести к хронической усталости, слабости и повышенной утомляемости.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-Т, по словам врача, пониженное давление провоцирует дефицит кислорода в крови, что негативно влияет на сердце, мозг и другие органы.

"При гипотонии также возможно развитие почечной недостаточности, повышается риск развития инсульта", - рассказал Рябков в интервью "Мосленте".

Терапевт добавил, что люди с пониженным давлением могут испытывать нарушение сна, чувство усталости, повышенное потоотделение, учащенное сердцебиение, частые головные боли, одышку и головокружение. Кроме того, они метеочувствительные. В духоте гипотония может привести к обморокам, добавил специалист.

При симптомах пониженного давления, советует Рябков, нужно провериться у кардиолога. После тщательного обследования он подберет при необходимости лечение.