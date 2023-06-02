Какие бывают последствия от недосыпа

Недосыпы и нарушения сна смогут стать причиной сахарного диабета, ожирения, депрессии и нарушения репродуктивных функций.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом рассказала врач-эндокринолог Елена Прокопенко в разговоре с "Известиями".

"Искусственное увеличение дня и периода бодрствования приводит к нарушению сна и изменению внутренних биологических циркадных часов - десинхронизации циркадных ритмов, вовлекая в процесс многие гормоны (мелатонин, гормон роста, инсулин, кортизол, пролактин). Последствия для здоровья могут быть на метаболическом, неврологическом, психическом уровнях, потенциально повышая риски ряда заболеваний", - рассказала эксперт.

Прокопенко уточнила, что взрослому человеку необходимо спать ночью не меньше 6,5 часа и ложиться до 23:00 и следить за условиями дня. Ребенку, в зависимости от возраста, требуется сон дольше. Кроме этого, для маленьких детей требуется дневной сон.

"Существует также взаимосвязь между использованием электронных гаджетов, смартфонов, компьютеров и любых источников искусственного ночного света и плохим сном. Например, свет в спальне, оставленный включенным во время сна, связан с более поверхностным сном и частыми пробуждениями, подавляя стимулирующий сон гормон мелатонин. Компьютеры, планшеты, смартфоны и другая подобная техника излучает видимый свет с короткой длиной волны, к которому наиболее чувствительны циркадные часы", - добавила Прокопенко.

Эндокринолог отметила, что важно включать в свою жизнь хорошие привычки перед сном. Эксперт предложила слушать расслабляющую музыку, принимать ванную или читать книгу. Кроме этого, необходимо выработать привычку, чтобы ложиться и пробуждаться в одно и то же время каждый день. Важно и то, в каком месте ложиться спать. В спальне должно быть прохладно, тихо и темно.

Врач также рассказала о симптомах бессонницы, среди них трудности с засыпанием, поддержанием сна и пробуждение ранее желаемого времени. Они чаще встречаются у женщин, что врач связала с большим количеством социальных обязанностей.

В заключение Прокопенко рассказала, что при любых проблемах бессонницы стоит обратиться к терапевту. Врач определит, стоит ли обращаться к более узкому специалисту или нарушение сна является симптомом заболевания.