Врач объяснила набор веса двумя самыми распространенными причинами

Если речь не идет о проблемах со здоровьем, в наборе веса всегда виновата психосоматика. Так на организме сказываются стресс, эмоциональные страдания и неявные расстройства пищевого поведения или РПП. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач общей практики, психолог и психосоматолог Екатерина Тур.

По словам эксперта, одна из наиболее распространенных причин психосоматического набора веса - РПП. Многие уверены, что к РПП относится только булимия, анорексия и другие довольно серьезные психические расстройства. Однако это не так.

"К девиантному пищевому поведению относится и любовь к чаям для похудения, особенно вместе с тортиками и плюшками, и бесконечные диеты типа "сегодня пир, завтра худеть". Такие привычки формируют зависимость и РПП, а также являются самой настоящей формой пищевого насилия. Даже установка из детства "ешь до конца, иначе силу потеряешь" является деструктивной и часто выливается в серьезные проблемы с весом", - объяснила психосоматолог.

Она рекомендовала, чтобы понять, не является ли РПП причиной набора веса, нужно понять, не является ли режим питания пищевым самонасилием, не были ли привиты негативные пищевые привычки в детстве.

"Вторая и самая популярная причина набора веса - заедание стресса. В такие моменты еда становится единственным контролируемым источником получения счастья. И чаще всего выбирается что‐то сладкое или солёное. Потому что в таких продуктах содержатся экзорфины, гормоноподобные вещества, которые вызывают кратковременное ощущение внутреннего счастья. Из минусов: эффект скоротечен и формирует пищевое привыкание: ем - становлюсь счастливее", - предостерегла Екатерина Тур.

Врач посоветовала научиться работать со стрессом не при помощи еды, а при помощи управления эмоциональным интеллектом, а также повышать свой уровень самосознания.

"Еще одна причина набора лишних килограммов - личная история. Это когда что-то случилось в прошлом и вызвало сильную эмоциональную боль, заставляя защищаться от всего мира. Так лишний вес стал крепостью, потому что включился инстинкт самосохранения, а мозг получил установку стать большим и неуязвимым", - рассказал врач.

Она отметила, что в случае с психосоматическим набором веса нужно не изнурять себя диетами и спортом, а перестраивать отношения с едой, сознанием и телом. Иначе это будет иметь временный эффект с последующим откатом и набором еще большего количества килограммов, если будет иметь эффект вообще.