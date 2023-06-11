Врачи объяснили внезапное появление аллергии

Аллергия на пыльцу и другие витающие в воздухе раздражители может развиться даже у двухлетнего ребенка, предупредила доктор медицинских наук, генетик медицинской компании "ЛабКвест" + "Q-Клиника" Лиля Джемилева. Вместе со своим коллегой, токсикологом Михаилом Кутушовым, она объяснила "Ленте.ру" внезапное появление аллергии у людей, передает Day.Az.

По словам врача, аллергия не появляется на пустом месте. Это состояние возникает при нарушениях в иммунной системе, вызванной наличием гена, предусматривающего предрасположенность к развитию аллергической реакции. Чаще всего так происходит из-за склонности к повышенной выработке иммуноглобулина IgЕ, который является фактором состояния гиперчувствительности немедленного типа - так называемой атопии.

После этого развивается клиническая реакция на аллергены, которые присутствуют в окружающей среде: на пылевых клещей, перхоть животных, пыльцу и сезонные аллергены, лекарственные препараты и продукты питания, пояснила Джемилева.

Токсиколог Кутушов добавил, что люди постоянно находятся в агрессивной среде. Современная пища наполнена искусственными веществами, красителями, химическими соединениями, а вода содержит огромное количество примесей, контаминантов и ксенобиотиков. Все это наряду с различными заболеваниями ослабляет иммунную систему.

Большую роль в появлении болезни играет наследственность, продолжила генетик Джемилева. Риск развития аллергии возрастает, если один или оба родителя имели аллергию. Она может возникнуть из-за раннего приема антибиотиков, воздействия бытовых аллергенов. К развитию болезни особенно предрасположены мальчики.

По словам специалистов, симптомы аллергии будут досаждать при воздействии даже незначительных доз аллергена и неспецифических раздражителей. Например, при поллинозе слизистая оболочка носа становится все более чувствительным к холодному воздуху, табачному дыму, загрязнению твердыми частицами, летучим веществам и сильным запахам.

Чтобы установить причину аллергии, необходимо пройти диагностическое тестирование и выявить конкретный аллерген, иначе симптомы будут возникать снова и снова, что может привести к осложнениям в дальнейшем, подвела итог генетик.