Создана клипса на смартфон, способная измерять артериальное давление

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) создали недорогое устройство-насадку на смартфон, которое позволяет измерять артериальное давление его владельца. Об этом сообщает портал New Atlas, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гаджет получил название BPClip - оно выполнено в виде клипсы, которая крепится на смартфон. Его можно распечатать на 3D-принтере, причем производство такой насадки обойдется всего в 80 центов за штуку.

BPClip располагается на смартфоне таким образом, чтобы отверстие в устройстве оказалось над объективом камеры, а световод закрывал вспышку. После этого пользователю необходимо прижимать кончик пальца к отверстию клипсы - пружина внутри устройства обеспечивает сопротивление, позволяя снимать показания нажатий, сделанных с разной силой.

Камера делает снимок пальца в виде изображения красной точки. Ее размер увеличивается по мере роста давления, а яркость меняется в зависимости объема крови, поступающего в палец. По мере анализа размера и яркости красной точки устройство определяет систолическое и диастолическое артериальное давление пользователя. Ученые утверждают, что испытания BPClip позволяют говорит о том, что их разработка выдает такие же точные измерения, как и традиционный тонометр.