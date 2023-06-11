Стоматолог назвал неожиданную причину головных болей

Если длительное время игнорировать имплантацию зубов, это может спровоцировать потерю других зубов, проблемы с органами пищеварения, асимметрию лица и головные боли. Об этом "Газете.Ru" рассказал стоматолог-ортопед сети стоматологий инновационных технологий Smile-at-Once Андрей Чернов, передает Day.Az.

По словам эксперта, практически все пациенты оперативно восстанавливают передние зубы, ведь из-за этого страдает внешний вид, откладывая имплантацию жевательных на потом. Однако несмотря на то, что эти зубы не видно при улыбке, проблем от их отсутствия не меньше.

"Длительное отсутствие жевательных зубов часто приводит к тому, что человек начинает жевать только одной стороной. Из-за этого появляется гипертонус мышц, а как следствие - асимметрия лица. Если же потеряно большое количество зубов, пациентам приходится отказаться и от жесткой пищи или пережевывать ее некачественно. Так возникает дефицит витаминов, страдают органы ЖКТ. Кроме того, из-за отсутствия зубов нарушается прикус, меняется положение челюсти. Это может стать причиной появления головных болей", - предостерег стоматолог-ортопед.

Он отметил, что из-за одного отсутствующего зуба страдают и остальные. Так соседние и противоположные зубы теряют опору и смещаются, появляются щели в ряду. Целые же зубы быстрее разрушатся под избыточной нагрузкой.

"Восстанавливать зубы лучше сразу после их удаления. Ведь если зуба долго нет, то кость под ним атрофируется - уменьшается в размере из-за ненадобности. Это чревато смещением соседних зубов, а также значительно усложняет протезирование в будущем", - сообщил Андрей Чернов.