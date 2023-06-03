Объяснена опасность нахождения телефона под подушкой во время сна

Заместитель начальника управления санитарного благополучия населения Роспотребнадзора Андрей Гуськов напомнил, что держать телефон под подушкой во время сна небезопасно, это может пагубно отразиться на здоровье, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Все дело в том, что мобильный телефон излучает электромагнитное поле, оказывающее негативное влияние на мозг.

"Любой мобильный телефон в процессе своей работы излучает электромагнитное поле радиочастотного диапазона, это целевое назначение мобильного телефона, потому что он должен иметь связь с базовыми станциями", - пояснил эксперт.

По словам Гуськова, человеческий мозг крайне чувствителен и подвержен воздействию электромагнитного излучения, которое оказывает телефон.

В связи с этим специалист посоветовал во время сна класть телефон, например, на тумбочку рядом с кроватью. При этом расстояние от телефона до человека должно быть как можно больше.