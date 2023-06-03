Названы нетипичные симптомы гриппа

Течение гриппа может сопровождаться нетипичными симптомами. Их назвала врач-терапевт Юлия Фокина.

По ее словам, для гриппа нетипичны боль в животе и жидкий стул, а также отсутствие повышения температуры, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Редкими симптомами являются геморрагический синдром (синячковость, носовые кровотечения), менингизм (менингиальные симптомы при отсутствии реального менингита)", - отметила Фокина.

Ранее сообщалось, что после перенесенного свиного гриппа у пациента может воспалиться сердечная мышца и оболочка сердца. Об этом предупредила врач-терапевт "ИНВИТРО-Урал" Марина Константинова.

Так, свиной грипп может спровоцировать осложнения в виде перикардита и миокардита.

Наряду с этим вирус гриппа H1N1 может поражать сосуды, вызывая их ломкость, что приводит к высокой вероятности кровотечений.