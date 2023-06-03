6 тысяч шагов в день снижают риск инфаркта

Исследователи из США выяснили, что пожилые люди, которые делают от шести тысяч шагов в день, на 40-50% реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе от инфаркта и инсульта.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом написали в журнале Medical Xpress.

"Результаты последнего исследования, проведенного под руководством Аманды Палуч, показывают, что у пожилых людей, которые проходили от шести до девяти тысяч шагов в день, риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт или инсульт, был снижен на 40-50% по сравнению с теми, кто проходил две тысячи шагов", - рассказали в издании.

При этом, положительное влияние ходьбы на здоровье молодых людей оказалось не столь явным. Ученые связывают это с тем, что сердечно-сосудистые заболевания чаще всего проявляются в более старшем возрасте.