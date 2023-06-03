Кардиологи рассказали, как одиночество влияет на здоровье сердца

Пожилые одинокие пациенты с большей вероятностью могут столкнуться с негативными последствиями для здоровья сердца.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, к такому выводу пришли японские кардиологи, исследование которых опубликовано в журнале Frontiers in Cardiovascular Medicine.

Примечательно, что в исследовании приняли участие 300 госпитализированных людей старше 65 лет. Они прошли опрос для определения уровня их одиночества, после чего медики наблюдали пациентов еще три года

"Мы обнаружили, что одиночество пациента было связано с долгосрочными неблагоприятными клиническими исходами у пожилых пациентов с сердечной недостаточностью", - отметили специалисты.

Но японские специалисты добавили, что в разных культурах и обстоятельствах люди могут по-разному оценивать свое одиночество. А потому кардиологи анонсировали проведение более широкого исследования в будущем.