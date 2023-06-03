Какие нарушения иммунитета ускоряют развитие болезни Альцгеймера

Молекулярные биологи из США выявили набор характерных аномалий в работе иммунной системы и связанные с ними изменения в свойствах спинномозговой жидкости, которые чаще всего появляются у носителей болезни Альцгеймера, а также ускоряют ее развитие.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного университета (NWU).

Как сказано в заявлении доцента NWU Дэвида Гейта, иммунные клетки становятся более "агрессивными" у пожилых людей. Таким образом, это приводит к снижению их функциональности и появлению сбоев в работе иммунитета нервной системы, а это ускоряет развитие болезни Альцгеймера.

В настоящее время ученые предполагают, что главный признак и возможная причина развития заболевания - накопление внутри клеток мозга так называемого бета-амилоида, патогенного белка.

Как считают ученые, в развитии болезни Альцгеймера и в ускорении дегенерации нервной ткани могут быть замешаны определенные типы иммунных клеток, присутствующих в спинномозговой жидкости. Исследователи выявили серьезные сбои в работе иммунной системы мозга, которые приводят к развитию очагов хронических воспалений внутри нервной ткани. Их появление оказалось связано с тем, что в спинномозговой жидкости начали скапливаться агрессивные формы Т-клеток, чьи мембраны были покрыты очень большим числом рецепторов CXCR6. Данные тельца распознают химические сигналы, вырабатывающие умирающие вспомогательные клетки мозга. Предполагается, что это усиливает воспаление и ускоряет развитие заболевания.